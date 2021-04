Apple est vraiment un petit cachotier. Huit ans après l’ouverture du premier Apple Store de Berlin dans la fameuse avenue Kurfurstendamm, Apple s’apprête à dévoiler sa seconde boutique dans la capitale allemande. Et si on le sait presqu’à coup sûr, c’est à cause d’une petite facétie des architectes en charge de la construction d’une grande boutique située dans la Rosenthaler Strasse. L’une des illustrations du projet cache en effet un détail troublant : si l’on regarde avec attention à travers les fenêtres dessinées du magasin, on aperçoit très distinctement un panneau avec des Apple Watch !

Vue générale du projet (rendu d’architecte)

Vue rapprochée : des Apple Watch sont bien visibles à travers les fenêtres de la nouvelle boutique

Ce « leak » original semble confirmer les nombreux indices déjà bien visibles sur le site de construction (ci-dessous). La façade est en effet déjà recouverte du plastique de protection noir typique des chantiers des Apple Store, et l’espace proéminent laissé libre au dessus de la porte d’entrée dispose à priori de la place nécessaire pour accueillir un gros logo Apple.