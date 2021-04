Longtemps « réputé » pour n’être qu’un simple recycleur de ses vieilles gloires, Square Enix semble désormais faire un peu plus d’efforts sur les versions remaster de ses anciens titres. SaGa Frontier Remastered pourrait même devenir la nouvelle référence du genre pour l’éditeur. Un nouveau long trailer de gameplay (près de 8 minutes !) dévoile les nombreuses nouveautés et les apports de la Remastered : les graphismes n’ont plus grand chose à voir avec ceux du titre original sur PlayStation (1998), et l’on ne parle pas ici seulement d’un lissage des textures. Nombre de décors ont été entièrement redessinés, les effets des coups largement améliorés lors des combats, sans oublier les nouveaux assets des personnages.



Le jeu bénéficie aussi d’un arbre de compétences remanié, d’un arc narratif enrichi, de nouveaux modes de jeu, et même d’un nouveau personnage, Fuse. Au final, on a peu l’impression que ce Saga Frontier Remastered est au jeu original ce que Final Fantasy VII Remake est au FFVII de 1997. SaGa Frontier Remastered sera disponible dans l’App Store le 15 avril prochain au prix de 25 euros.