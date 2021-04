Les petits gars du studio Fizbin sont des petits malins. Sous couvert d’humour délirant, Say No! More (Lien App Store -6,99 euros – iPhone/iPad) attaque au vitriol les injonctions souvent de plus en plus absurdes de nos sociétés modernes. Fizbin décrit Say No! More comme le premier NPG au monde (JDR où il faut dire non !). Dans SNM, le joueur doit créer son personnage et utiliser son principal pouvoir, qui est de dire « NON » (parfois bruyamment et en plusieurs langues) à des demandes souvent hautement stupides, et alors même que tous ses congénères passent leur temps à dire « oui » sans rechigner…

Ici, le « non » peut même se charger comme le coup d’un jeu de combat, de façon à ébranler l’adversaire. La critique larvée du jeu passe au crible nos environnements modernes, et notamment le lieu de travail (ah, ce maudit open space !). Sous ses dehors arty, Say No! More est un petit bijou d’intelligence mordante, qui ne nous fait pas regretter les quelques heures passées en sa compagnie.