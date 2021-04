Le second jeu mobile du studio RebelBinary pourrait bien plaire aux amateurs d’arcade, et plus précisément aux quelques nostalgiques de la borne d’arcade Tempest. Vortexika est en effet un shoot them up 3D dans lequel le joueur doit déplacer son vaisseau sur un axe circulaire de façon à éviter les mines et les ennemis tout en les canardant à grands coups de laser. Vortexika est composé de 100 niveaux, avec un chekpoint tous les 10 niveaux. Le joueur devra éliminer au moins 25% des ennemis par niveau sous peine de retourner au checkpoint précédent, une règle qui permet d’éviter que certains couards ne fassent l’impasse sur l’aspect shoot – qui réclame forcément un peu de prise de risque – au profit du seul évitement de mines/vaisseaux. Malin.



Vortexika vient d’être soumis à l’App Store, ce qui signifie que la sortie du jeu pourrait intervenir d’ici les prochains jours.