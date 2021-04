Basé sur le lore du célèbre tactical, Disgaea RPG est enfin disponible sur iOS, plus de deux ans après sa sortie au Japon (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ce titre mobile n’est pas développé par Nippon Ichi Software (le studio à l’origine de la licence), mais par Boltrend Games, un spécialiste du free-to-play, et cela se voit. Oubliez la complexité des combats de Disgaea, les lignes de dialogues perchées et hilarantes : on se retrouve avec des combats en ligne, des niveaux qui s’accumulent dans une tour avec des étages à débloquer, un mode de combats automatiques (auto battle) et accélérés X4, des items à ne plus savoir qu’en faire, etc.



Certes, on retrouve le charac design des personnages et quelques références à la franchise d’origine (Dark Assembly, l’Overlord’s Tower, et des niveaux d’upgrade pétés jusqu’à 9999), mais c’est tout de même un peu court. Pour accrocher à ce free-to-play pas franchement innovant, il faudra vraiment être très fan de la licence originelle, ou au contraire ne rien y connaitre du tout.