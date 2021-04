Les derniers chiffres publiés par la CAICT (Chinese Academy of Information and Communications Technology) n’apportent pas que des bonnes nouvelles pour Apple. 2,7 millions d’iPhone* se seraient écoulés en Chine sur le seul mois de mars 2021, soit une baisse de 7% des volumes de ventes par rapport au mois de mars 2020. Séquentiellement, les ventes d’iPhone progressent de 23% (par rapport au mois de février donc), mais là encore, c’est largement moins bien que les 42% de croissance constatés généralement durant cette période.

Pour l’analyste de J.P Morgan Samik Chatterjee, ce déclin des ventes sur un mois n’était plus arrivé depuis septembre 2020, mais cette baisse est compensée par l’excellent résultat des iPhone sur l’ensemble du trimestre (+92% de ventes en Chine sur le Q1, soit 11,3 millions d’unités écoulées). Goldman Sachs a calculé qu’entre le mois de septembre (2020) et le mois de mars, Apple a vendu en Chine près de 32 millions d’iPhone, soit 8 millions d’unités en plus qu’entre les mois de septembre 2019 et mars 2020. Ces chiffres restent cependant nettement en deçà des scores réalises en Chine par l’iPhone X, ce qui signifie que lancement des premiers iPhone 5G en Chine n’a pas généré de super-cycle de ventes.

*Les 2,7 millions correspondent aux smartphones de marque étrangères vendues en Chine. L’iPhone représentant la quasi totalité de ces ventes d’appareils, on estime donc que ces chiffres lui correspondent.