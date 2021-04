Apple TV+ a fait trois annonces aujourd’hui : un documentaire sur Louis Armstrong, un docu-série avec Mark Ronson et une date de sortie pour la série Lisey’s Story.

Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong

Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong est le nom du documentaire sur le célèbre musicien de jazz. Le film offre un regard définitif sur la vie et l’héritage du maître musicien, père fondateur du jazz, première pop star et ambassadeur culturel des États-Unis. Il était aimé par des millions de personnes dans le monde entier, mais on lui reproche souvent de ne pas avoir fait assez pour soutenir le mouvement des droits civiques. En réalité, son combat pour la justice sociale a été alimenté par sa célébrité et sa volonté de rompre le silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme. Il n’y a pas encore de date de sortie.

Watch the Sound with Mark Ronson

Le docu-série autour de Mark Ronson a pour nom Watch the Sound with Mark Ronson. Chaque épisode suivra le musicien alors qu’il découvre les histoires inédites derrière la création musicale et les limites que les producteurs et les créateurs sont prêts à franchir pour trouver le son parfait. Ce sera disponible le 30 juillet prochain sur Apple TV+.

Lisey’s Story

Enfin, Apple TV+ annonce une date de sortie pour Lisey’s Story : ce sera le 4 juin. La série est adaptée du roman éponyme de Stephen King. Le casting comprend notamment Julianne Moore et Clive Owen.