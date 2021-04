L‘iPhone 13 ne changera sans doute pas radicalement la donne pour les amateurs d’iPhone, mais le flagship d’Apple devrait tout de même bénéficier d’un changement très attendu : une encoche plus petite. Le compte du leaker DuanRui, qui avait déjà annoncé avec succès l’arrivée de l’iPhone mini, nous dévoile aujourd’hui ce qui serait des « Échantillons de films pour téléphones portables de la série iPhone 13 ». Et l’on constate immédiatement que la zone de l’encoche TrueDepth est sensiblement plus compacte que celle des iPhone 12/12 Pro. En revanche, la hauteur de l’encoche ne varie pas (et c’est bien dommage).

iPhone 13 series mobile phone film samples. pic.twitter.com/kkpC6LPDhR — DuanRui (@duanrui1205) April 14, 2021

Rappelons ici que outre cette très probable diminution de la taille de l’encoche, l’iPhone 13 devrait disposer d’un écran OLED ProMotion 120 Hz, de la stabilisation optique sur tous les capteurs arrière, de nouveaux coloris de coque, et l’ouverture à f/1.5 pour le capteur grand angle.