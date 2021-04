Comme à son habitude, Ming Chi Kuo nous délivre en une note un gros paquet de leaks et de prévisions, souvent très bien sourcés. Après nous avoir annoncé un casque AR/VR signé Apple et commercialisé aux alentours des 1000 dollars, l’analyste récidive et « confirme » d’autres rumeurs concernant cette fois le nombre de caméras en façade. Le casque VR d’Apple disposerait de pas moins de 15 caméras, ce qui permettrait de reproduire dans le casque un affichage 8K extrêmement fiable du monde réel (un peu comme dans le système AR/VR du français Lynx).

Le fait de « récupérer » l’environnement dans le casque (en 4K ou 8K) plutôt que d’afficher de la AR en « surimpression » permet de s’affranchir de certaines des contraintes habituelles de la réalité augmentée, comme un champ de vision trop limité. Ainsi, le casque Lynx affiche en AR avec un champ de vision de 120°, contre 50° pour l’HoloLens 2 par exemple… Il en sera sans doute de même pour le casque hybride d’Apple. Kuo annonce aussi que le casque d’Apple disposera d’une technologie d’eye-tracking, utilisée ici pour le rendu fovéal (affichage super-détaillé dans la zone du regard, moins détaillé autour de cette zone).

La « confirmation » du rendu fovéal confirme aussi sans doute une autre caractéristique du casque. Tenter d’économiser du calcul via le rendu fovéal a en effet surtout du sens pour un casque AR/VR autonome, qui ne dispose pas de la puissance d’un gros PC. Les performances des Apple Silicon alliées au rendu fovéal pourraient permettre au casque VR d’Apple d’afficher un niveau de rendu 3D encore jamais vu sur un casque autonome. De quoi justifier un tarif élevé ?