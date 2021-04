SaGa Frontier Remastered (Lien App Store – 27,99 euros – iPhone/iPad) est enfin disponible sur iOS. Le JRPG de Square Enix sse présente dans une livrée largement modernisée, même si l’on retrouvera le gameplay bien spécifique des JRPGs de l’époque et l’âpreté des combats au tour par tour. Hormis le gameplay (qui est resté globalement dans son jus hormis l’UI), cette mouture resmatérisée apporte des graphismes revus et corrigés, de nouvelles cut-scenes, une BO réenregistrée (avec de nouveaux morceaux de Kenji Ito,), au point que le jeu n’a plus grand chose à voir avec la bouillie de pixels du titre original (qui date de 1998 tout de même…).



A noter que cette version du jeu inclut aussi un tout nouveau personnage du nom de Fuse. Les amateurs de JRPG doivent tout de même savoir que SaGa Frontier a la réputation (non usurpée) d’être parfois extrêmement difficile. Cela reste bon à savoir pour un jeu rétro-gaming proposé à 28 euros…