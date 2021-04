Apple annonce la disponibilité de nouveaux exercices au sein de son service sportif Fitness+. Les nouveaux exercices s’adressent tout particulièrement aux femmes enceintes et aux personnes âgées. C’est aussi l’occasion d’accueillir une nouvelle entraîneuse.

De nouveaux exercices pour Apple Fitness+

Selon Apple, les exercices d’Apple Fitness+ pour les femmes enceintes doivent les aider « à rester actives pendant une grossesse saine et se préparer à la vie avec un nouveau bébé ». Les nouvelles activités consistent en 10 séances d’entraînement sur la force, le cœur et la récupération. Betina Gozo, elle-même enceinte, sera l’entraîneuse. Elle sera accompagnée par d’autres coachs et mères. Les exercices ont une durée de 10 minutes.

Les exercices pour les personnes âgées aident les utilisateurs à rester actifs à tout âge en mettant l’accent sur la force, la flexibilité, l’équilibre, la coordination et la mobilité. L’entraîneuse Molly Fox s’occupe de la présentation. Cette série comprend huit séances d’entraînement où Molly est rejointe par Gregg Cook pour la force, Dustin Brown pour le yoga, Bakari Williams pour l’entraînement fractionné de haute intensité et Jhon Gonzalez pour la danse. La plupart des entraînements sont réalisés avec un haltère léger ou avec le poids du corps, tandis que d’autres sont modifiés avec une chaise ou contre un mur. Les entraînements durent tous 10 minutes.

Apple élargit également sa liste d’entraîneurs sur Fitness+ avec Jonelle Lewis, une nouvelle entraîneuse de yoga. Enfin, une nouvelle session « Place à la marche » sur l’Apple Watch est annoncée. C’est avec l’actrice Jane Fonda.

Pour rappel, Apple Fitness+ est seulement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il n’y a toujours pas d’information pour un lancement en France ou ailleurs. Le prix est de 9,99$/mois ou 79,99$/an.