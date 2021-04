Apple TV+ annonce l’arrivée d’un nouveau documentaire qui a pour nom Fathom. Le service de streaming a obtenu les droits pour le diffuser en premier. Il sera disponible le 25 juin prochain.

Fathom, nouveau documentaire sur Apple TV+

Fathom sur Apple TV+ suit les docteurs Ellen Garland et Michelle Fournet, deux scientifiques qui se concentrent sur l’étude des chants et de la communication sociale des baleines à bosse. Alors qu’elles se lancent dans des voyages de recherche parallèles aux antipodes, elles cherchent à mieux comprendre la culture et la communication des baleines. Le film documentaire révèle un engagement profond et un respect pour le processus scientifique et le besoin humain universel de chercher des réponses sur le monde qui nous entoure.

De l’hypothèse aux expériences sur le terrain, Fathom présente la passion, la curiosité, la collaboration, la persévérance et le travail qu’il faut aux scientifiques de premier plan pour faire des découvertes scientifiques. Telle est la présentation d’Apple.

Drew Xanthopoulos est le réalisateur et le directeur de la photographie de ce documentaire. La production est assurée par Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment et Hidden Candy.

Fathom va ainsi rejoindre d’autres documentaires déjà disponibles. Apple TV+ propose notamment Tiny World, L’année où la Terre a changé, Fireball, The Elephant Queen ou encore Earth at Night in Color.