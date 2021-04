Annoncé en 2015, puis lancé en bêta fermé en 2018, Payday: Crime War version mobile avait finalement été annulé en 2019 au stade du soft-launch (lancement dans un petit nombre de pays pour tester les serveurs). Les soucis financiers de l’éditeur Starbreeze semblaient alors avoir eu la peau des malfrats masqués. Surprise ! Starbreeze vient de confirmer avoir trouvé un accord avec le studio PopReach pour finaliser entièrement le jeu et prévoit même une sortie du titre en 2022 !



Espérons que ces changements successifs de studios n’aboutiront pas sur un titre blindé de bugs. Rappelons que la licence PayDay a pour thème le cambriolage en bande organisée, et pioche ses inspirations dans les films de malfrats (on pense aussi à l’ouverture du film The Dark Knight de Christopher Nolan, la fameuse scène avec le cambriolage de la banque organisé par le Joker). La version mobile mise avant tout sur le multi-joueurs et la compétition entre des bandes de brigands).