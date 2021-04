Le développeur iOS Kosta Eleftheriou s’est fait une spécialité de dénicher les apps ne respectant pas les CGUs de l’App Store. Et une fois encore, la pêche a été bonne. L’app Jungle Runner 2k21, à priori un jeu de plateforme pour enfants tout à fait anodin, cache en fait un casino virtuel avec de l’argent bien réel. Seuls les utilisateurs turcs de l’app qui utilisent un VPN particulier peuvent accéder à ce casino clandestin, mais l’affaire est tout de même très sérieuse, d’autant plus que le système de paiement utilisé pour le casino ne passe pas par les serveurs d’Apple !

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.

🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021