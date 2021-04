Et si Apple renouvelait son iMac de 21,5 pouces à la keynote du 20 avril ? C’est une possibilité si l’on se base sur le stock de l’ordinateur tout-en-un qui est limité. C’est le cas en France, dans d’autres pays européens et aux États-Unis.

Stock limité de l’iMac de 21,5 pouces = nouveau modèle à la keynote ?

En France, un iMac de 21,5 pouces sans écran Retina ne sera pas livré avant le 27 avril. La situation est similaire dans les autres pays européens et aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, il est rare de trouver un modèle en stock dans les Apple Store physiques. En effet, Apple fait savoir que le retrait est impossible.

C’est donc surtout l’iMac de 21,5 pouces sans écran Retina qui est touché pour l’instant. Les rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple prépare un iMac Apple Silicon qui doit sortir cette année. Il n’y a pas encore de date de sortie précise. Mais il se pourrait qu’Apple évoque cette machine le 20 avril lors de sa keynote. Ou bien il faudra attendre le 7 juin, à l’occasion de la keynote de la WWDC.

Les dernières rumeurs en date suggèrent que la keynote du 20 avril va surtout se consacrer au nouvel iPad Pro et son écran Mini-LED. Apple pourrait donc attendre le mois de juin pour renouveler son iMac. En tout cas, les différentes fuites ont révélé qu’il y aura beaucoup de changements. Outre la transition d’Intel vers Apple Silicon, l’ordinateur doit changer de design pour avoir des bordures plus fines et se rapprocher du Pro Display XDR.