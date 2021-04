Shrouded Citadel (Lien App Store – 2,29 euros – iPhone/iPad) est un donjon-FPS qui lorgne beaucoup sur le premier Quake en terme de réalisation et de DA. Au delà de ses graphismes rétro-gaming (assumés), ce titre de Prifer Studios Inc. propose un gameplay en semi AR, ce qui signifie que les mouvements dans le jeu correspondent à ceux du joueur dans le monde réel. Autant dire qu’il va falloir prévoir pas mal de place pour se déplacer dans le couloirs de ce donjon parsemé de goules, de pièges et de puzzles.



Il reste bien sûr possible de mixer l’environnement réel et celui du jeu, mais le joueur ayant le nez collé à l’iPhone, le résultat s’avère finalement moins immersif. Comme souvent, ce type de jeu préfigure ce qu’il sera sans doute possible d’obtenir, avec de meilleurs résultats en terme d’immersion, via un casque/lunettes AR, mais l’exprience vaut tout de même le coup d’être tentée.