La moisson de trophées se poursuit pour Apple TV+. Une fois n’est pas coutume, les deux prix du jour récompensent l’une des composantes essentielles d’un film ou d’une série moderne : le son. D’ailleurs, les Golden Reel Awards sont entièrement dédiés à cet élément technique et pour cause : ces prix sont désignés par la MPSE (The Motion Picture Sound Editors).

Greyhound, le film de bataille navale (épique) avec Tom Hanks en vedette, remporte l’Award dans la catégorie « Outstanding Achievement in Sound Editing – Feature Effects / Foley » (mixage et édition du son) tandis que l’épisode « 2:00 » de la série fantastique Servant rafle un prix dans la catégorie des contenus de moins de 35 minutes. Pour l’anecdote, lors du tournage de Greyhound, des haut-parleurs diffusaient le son de la tempête et des moteurs de bateau sur le set de tournage en studio, afin que les acteurs se sentent plus « immergés » dans leur rôle (sans jeu de mot).