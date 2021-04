L’iPad, surtout le modèle Pro, peut déjà être utilisé comme un ordinateur dès lors qu’on y rajoute le classique combo clavier-souris. Il n’en reste pas moins que ces périphériques se rajoutent parfois à la liste des éléments à emporter, et que leur encombrement n’est pas anodin dans un sac à dos ou une sacoche. Que l’on se rassure puisqu’Apple travaille sur un clavier pour iPad… à la fois pliable et rétroéclairé ! Un brevet déposé à l’USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) décrit en effet une technologie d’« Illumination uniforme des touches sur un substrat flexible ».

Ce brevet décrit l’utilisation d’un substrat flexible avec des tracés « conducteurs » et de composants d’éclairages (des mini LEDS) placés sur le substrat relié à cette tracé. Les touches physiques sont situées au-dessus de ce substrat flexible, et sont conçues pour laisser passer la lumière qui provient de ce dernier (grâce à une sorte de micro tunnel conducteur de lumière). Même si cette technologie pourrait aboutir à un périphérique utilisable avec une large gamme d’appareils (iMac, MacBook, iPad), Apple semble avoir sa petite préférence : l’une des illustrations du brevet montre un iPad relié à ce nouveau type d’accessoire.