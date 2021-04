Apple a beau s’en défendre, l‘iPad Pro cuvée 2021 a de gros airs d’ordinateur hybride, entre la tablette et le notebook. La seule présence du processeur M1 fait passer l’iPad dans une nouvelle dimension : désormais, l’iPad Pro dépasse la Surface de Microsoft en terme de puissance. La compatibilité avec des périphériques de pointage et un iPadOS toujours plus proche d’un macOS simplifié brouillent les lignes entre les deux catégories d’appareils.

A gauche, ce n’est pas un MacBook

L’iPad Pro dispose aussi d’un port Thunderbolt, ce qui signifie qu’il peut se connecter à une vaste gamme de périphériques orientés « Pro », comme d’énormes unités de stockage externes, ou bien encore des moniteurs à haute résolution. La tablette d’Apple peut ainsi être connectée au luxueux moniteur Pro Display XDR d’Apple (avec lequel l’iPad Pro 12,9 pouces partage une partie de la technologie d’affichage), et surtout, s’afficher dans la résolution maximale, soit 6K ! Inutile de dire qu’une telle configuration resserrera encore la frontière entre l’iPad et le Mac…. jusqu’à la fusion finale de macOS et iPadOS ?