Les « piratins » du groupe REvil (ou Sodinokibi) semblent ne pas craindre les retombées de la justice. Ces derniers mois, cette team de hackers sans scrupules s’est en effet illustrée par de nombreuses attaques de grands groupes (Tata Steel, Acer, entre autres…). La méthode est toujours la même : REvil pénètre dans les serveurs de ses sociétés, soutire des informations sensibles, et réclame une rançon en échange de la promesse de ne rien divulguer au public. Par le biais de ce chantage, le groupe de pirates aurait ainsi récupéré des dizaines de millions de dollars.

L’un des schémas de produit Apple récupéré par REvil lors de son hack des serveurs de Quanta.

Plus récemment, REvil a forcé les serveurs de Quanta, l’un des fournisseurs d’Apple (notamment pour l’Apple Watch). Pas de quartier là encore : REvil menace de rendre public les schémas détaillés d’actuels et futurs produits Apple… s’il n’obtient pas une somme d’argent dont le montant reste encore inconnu. Et pour bien faire comprendre le sérieux de leurs intentions, les pirates ont publié quelques schémas à priori peu sensibles (voir ci-dessus).

REvil précise même qu’Apple a jusqu’au 1er mai pour verser la rançon et ainsi éviter un leak massif. Cet avertissement sera t-il entendu par Apple ? Rien n’est moins sûr, la firme de Cupertino n’ayant pas pour habitude de céder à ce type de chantage. La suite s’annonce déjà croustillante…