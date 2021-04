macOS 11.4 bêta 1 est disponible

Apple vient de proposer la bêta 1 de macOS 11.4 sur Mac pour les développeurs. Elle arrive dès maintenant, alors que la version finale de macOS 11.3 n’est pas encore disponible. Celle-ci verra le jour la semaine prochaine. La release candidate a été mise en ligne hier.

Bêta 1 disponible pour macOS 11.4

Nous ne connaissons pas encore tous les changements disponibles avec la bêta 1 de macOS 11.4. Il faudra attendre les retours dans la soirée pour en savoir un peu plus. Apple précise toutefois que cette version permet d’utiliser les cartes graphiques basées sur l’architecture Navi RDNA2 d’AMD. Il s’agit des AMD Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT.

On soulignera au passage que cette version semble la seule pour l’instant. Apple ne propose pas (encore ?) une bêta pour iOS 14.6, tvOS 14.6 et watchOS 7.5.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Préférences Système et cliquez sur la section Mise à jour de logiciels. La bêta de macOS 11.4 va apparaître. Elle pèse environ 3 Go (le poids dépend selon votre modèle de Mac). Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton « Mettre à jour » pour lancer le téléchargement et l’installation.

Nous ne savons pas encore quand la version finale de macOS 11.4 sera disponible pour tout le monde. On peut en tout cas se demander si ce sera la dernière avant macOS 12.0.