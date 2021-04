Apple TV+ annonce Number One on the Call Sheet, un nouveau documentaire qui sera proposé en deux épisodes. Il n’y a pas encore de date de sortie sur la plateforme de streaming.

Nouveau documentaire pour Apple TV+

Le premier épisode du documentaire a pour nom Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood. Il célèbre la réussite des femmes noires dans l’industrie du cinéma et ce qu’il faut pour que les actrices noires trouvent le succès à Hollywood. Le programme est produit par Angela Bassett et Halle Berry, avec Shola Lynch à la réalisation. Il explore et met en lumière le travail des actrices noires du passé qui ont ouvert la voie à Angela Bassett, Halle Berry et bien d’autres.

Le second épisode est Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood. Comme le nom le suggère, il va s’intéresser aux hommes. Apple TV+ dit que le documentaire célébrera la réussite des Noirs dans l’industrie cinéma et ce qu’il faut pour que les acteurs masculins noirs trouvent le succès à Hollywood. Le spectateur va avoir le droit aux histoires et les expériences des acteurs masculins noirs du passé qui ont ouvert la voie à Jamie Foxx, Kevin Hart et d’autres. Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner et Dan Cogan sont les producteurs, et Reginald Hudlin s’occupe de la réalisation.

Comme dit précédemment, Apple TV+ ne donne pas encore de date de sortie pour Number One on the Call Sheet.