Dès l’introduction de sa keynote, Apple a su appâter les nostalgiques avec un immense « hello » tout en minuscule et en lié s’affichant en AR entre l’Apple Park et Tim Cook. Ce « hello », c’est exactement celui qui ornait l’écran du Macintosh lors de la toute première présentation de l’appareil au mois de janvier 1984 (Steve Jobs en nœud papillon, que de souvenirs…).

Le « bonjour » du premier Macintosh est aussi désormais un fond d’écran pour les Mac tournant sous puce M1 et macOS 11.3 RC. Le site AppleInsider explique en vidéo la démarche à suivre pour le récupérer sur n’importe quel Mac (y compris ceux avec un proc Intel donc). Il faut d’abord disposer de macOS 11.3 RC sur sa machine, se rendre sous /System/Library/Screen Savers/ puis récupérer le fond d’écran « hello ». Tout se gère ensuite classiquement dans les préférences système.



macOS 11.3 RC n’étant disponible que pour les devs, nous vous conseillons tout de même d’attendre la version finale de l’OS (il ne s’agit que d’un fond d’écran après tout).