Brainwash Gang a plusieurs plats sur le feu : après The Longest Road on Earth, annoncé sur mobiles le mois prochain, le studio espagnol annonce Grotto, une aventure à la fois narrative et mystique développée en collaboration avec Digerati. La direction artistique très particulière du jeu (le style graphique se rapproche de l’illustration animée) ne ressemble à rien de connu sur mobiles et consoles, sans même parler d’une bande son quasi minérale, avec seulement quelques chœurs mystérieux pour toute musique.



Quant au genre précis de ce trip visuel, Brainwas Gang le décrit comme « un jeu narratif fantastique qui incite les joueurs à jouer le rôle du devin – un ermite mystérieux qui réside dans la grotte titulaire et est appelé à lire les étoiles et à conseiller une tribu primitive ». Nous voilà bien avancés… Grotto sortira durant le Q3 ou le Q4 de l’année en cours.