Apple Plans s’améliore du côté de l’Espagne et du Portugal avec l’affichage de cartes plus détaillées. C’est en test actuellement auprès de certains utilisateurs. Tout le monde devrait en profiter d’ici les prochaines semaines.

Apple Plans affiche ses nouvelles cartes en Espagne et au Portugal

L’expérience améliorée d’Apple Plans offre des vues plus détaillées des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et plus encore. Le premier pays qui a connu ce changement est de l’autre côté de l’océan Atlantique, à savoir les États-Unis. Cela a commencé en 2018. Apple a ensuite décidé de s’attaquer à l’Europe avec le Royaume-Uni et l’Irlande en octobre dernier. Le Canada a suivi en décembre.

Voilà donc maintenant que les cartes améliorées dans Apple Plans sont une réalité en Espagne et au Portugal. Apple n’a pas communiqué publiquement sur ce test. Mais des utilisateurs, comme Justin O’Beirne, ont remarqué les changements depuis quelques heures. Il n’y a rien à faire pour avoir la nouvelle cartographie : le changement est directement fait au niveau des serveurs.

Et la France dans tout ça ? Aucune information pour l’instant. Nous savons que des voitures Apple Plans sillonnent le pays. Mais en l’état, nous avons toujours les « anciennes » cartes. Il faut que l’Hexagone arrive juste après nos voisins espagnols et portugais.