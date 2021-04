Sur le fond, Tender: Creature Comforts (Lien App Store – 3,49 euros – iPhone/iPad) tente de dénoncer les relations toxiques en ligne, ce qui est en soi un objectif noble. Sur la forme, on se retrouve avec un étrange jeu d’aventure et de dating qui permet de poser des rencards virtuels à des centaines de « girls and guys » (ou unisexe) en provenance des 4 coins de la galaxie (des centaines de profils d’ETs disponibles). Il est même possible de chatter* avec les créatures les plus cools (mais ils sont tous très cools et non toxiques à vrai dire…), voire de fixer des rendez-vous.



Au fil des rencontres (et des choix), plusieurs arcs narratifs se dessinent. Ecrit par Gideon Lazarus, dessiné par Jie En Lee et programmé par Kenny Sun, ce Tender: Creature Comforts est une étrangeté, un titre arty qui plaira sans aucun doute beaucoup aux amateurs de curiosités vidéoludiques.

*Attention, le jeu ne s’adresse qu’aux anglophones.