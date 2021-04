Machinika Museum (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’inscrit dans la veine des jeux de type The Room, avec des casse-têtes souvent « mécaniques » à résoudre. La thématique change néanmoins : ici, il ne ‘agit pas de s’échapper d’une pièce mais de reconstituer ou faire à nouveau fonctionner des artefacts de provenance « Aliens ». Durant une petite poignée d’heures, le joueur est dans la peau d’un gardien de musée de l’étrange, qui vient de recevoir une dernière cargaison sans les traditionnelles instructions de montage…

La réalisation est de haut niveau sur mobile, au dessus même de The Room (une référence du genre jusque là). Un point peut-être rebutera les amateurs de casse-tête : la difficulté du jeu n’est pas redoutable, même si certains objets demandent tout de même de se triturer un peu les méninges. Les plus malins boucleront sans doute le jeu en deux ou trois heures… A noter enfin que le jeu est téléchargeable gratuitement, mais le contenu intégral peut être déverrouillé via un unique achat in-app.

A ce titre, on se pince de constater que certains commentaires se plaignent de ce modèle économique (sans pub), qui permet pourtant de tester le jeu avant de l’acheter. Tout travail mérite salaire pourtant…