Sorti au Japon il y a près de 3 ans, Arc The Lad R (« R » pour Reborn, ou Renaissance) débarquera bientôt dans le reste du monde. En France et dans les autres pays d’Europe, l’arrivée du JRPG est désormais fixée au 31 mai prochain. Curieux hasard du calendrier, les serveurs de la version japonaises cesseront de fonctionner le 30 juin, ce qui semble indiquer que le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous.



Le studio Boltrend Games s’est chargé de la localisation de la version « internationale » de ce titre situé chronologiquement 10 ans après Arc the Lad II (a noter que la licence d’origine date de 1995!). Le destin du titre au Japon a peut-être quelque chose à voir avec des mécaniques de jeu massivement orientées vers le free-to-play. Et malheureusement, il y a peu de chances que la version européenne soit très différente sur ce plan. L’échec d’Arc the Lad au Japon n’entamerait pas les nouvelles ambitions de ForwardWorks dans le secteur mobile. Sony (qui gère le studio) aurait en effet l’intention de porter quelques unes de ses grosses licences sur smartphones.