Jamais en manque d’un bon leak, Jon Prosser nous livre cette fois les dates de commercialisation des iPad Pro « M1 ». Aussi étrange que cela puisse paraître, le leaker nous annonce que l’iPad Pro 12,9 pouces sera disponible à la vente le 21 mai, et le 22 mai pour l’iPad 11 pouces. Bien évidemment, rien n’est garanti, ce qui fait un peu le charme et le défaut du leak soit dit en passant…

Kinda weird… but this is what I’m hearing 🤔 iPad Pro launch 11” – May 22

12.9” – May 21 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 26, 2021

Pour rappel, les tarifs de nouveaux iPad Pro :

iPad Pro 11 pouces :

128 Go : 899€ (Wi-Fi) / 1 069€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 009€ (Wi-Fi) / 1 179€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 229€ (Wi-Fi) / 1 399€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 669€ (Wi-Fi) / 1 839€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 109€ (Wi-Fi) / 2 279€ (Wi-Fi + 5G)

iPad Pro 12,9 pouces :

128 Go : 1 219€ (Wi-Fi) / 1 389€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 329€ (Wi-Fi) / 1 499€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 549€ (Wi-Fi) / 1 719€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 989€ (Wi-Fi) / 2 159€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 429€ (Wi-Fi) / 2 599€ (Wi-Fi + 5G)