Les ventes de smartphones en Inde ont progressé de 23% lors du premier trimestre 2021. Cela représente plus de 38 millions de smartphones écoulés, et sur ce volume de ventes, les iPhone représenteraient plus d’un million d’unités. Un million c’est peu, c’est même très peu par rapport à ce que réalise Apple en Chine ou aux Etats-Unis, mais si l’on en croit Counterpoint, ce n’est que la seconde fois qu’Apple atteint un tel score en Inde (la première fois étant lors du Q4 2020).

L’iPhone SE sortirait son épingle du lot en Inde

Les ventes d’iPhone en Inde auraient ainsi augmenté de 207% par rapport à 2020, ce qui permettrait à Apple d’occuper la plus grosse part du segment haut de gamme dans le pays : 48% des smartphones de plus de 400 dollars vendus en Inde sont des iPhone. Apple reste tout de même très loin des cadors sur le marché global du smartphone. Les Mi de Xiaomi occupent 26% du marché indien, suivi par les mobiles de Samsung, Vivo, realme et Oppo (soit des fabricants surtout positionnés sur l’entrée et le moyen de gamme).

La croissance de l’iPhone en Inde serait principalement due aux promos agressives sur l’iPhone SE (modèle 2020).