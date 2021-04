The Witcher Monster Slayer est un jeu RPG-action mobile et très allégé situé dans le lore du célèbre jeu de CD Projekt RED. Autre particularité de ces affrontements en un contre un, un mode d’affichage en AR qui permet d’admirer le bestiaire du jeu dans votre salon ou dans le parc d’à côté. Le gameplay se résume à choisir les bons sorts, la bonne parade, et à glisser le doigt dans le sens du coup.

Assez prometteur au plan technique, The Witcher Monster Slayer se rapproche doucement de l’App Storee. Le lancement du jeu aura lieu durant l’été, et il n’y aura sans doute pas de retard étant donné que le jeu vient de sortir en soft launch en Australie et à Singapour, peu de temps après le soft launch néozélandais. Seule la version Android est pour l’instant concernée, mais le jeu sortira bien le même jour sur iOS et le petit robot vert.