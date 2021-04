Il est bien loin le temps des Apple 1 montés dans un garage par deux chevelus en quête de gloire. Le magazine Time vient de livrer sa liste des 100 entreprises les plus influentes dans le monde, et sans surprise, Apple en fait partie. La firme de Cupertino intègre même le sous groupe des entreprises « Leaders », aux côtés de Nike, Walgreens, la NBA, Sony ou bien encore la Première League !

Ce statut de « leader », Apple l’aurait gagné sur les évènements contraires. Time note ainsi que « pendant la période des fêtes, Apple a récolté 111 milliards de dollars, un record, en partie grâce à l’augmentation du travail à distance et de la scolarisation qui a stimulé ses ventes de Mac et d’iPad. Et ce n’est qu’une des façons par lesquelles la société de Cupertino dirigée par Tim Cook en Californie, a pu défier la gravité en 2020, bouleversant à la fois la concurrence et ses partenaires apparents. »

Le classement du Time se répartit en 5 catégories de 20 entreprises chacune. En tant que « Leader », Apple surplombe donc le marché… mais ne fait pas partie de la liste des innovateurs (Netflix, Zoom, Epic Games), des Titans (Disney, Google, Microsoft, entre autres) ou des Disrupteurs (Tesla, Huawei, Airbnb, entre autres…). Etant donné qu’aucune société ne pouvait intégrer deux listes, il fallait bien faire un choix…