Très attendue par les joueurs, la mise à jour 1.5 de Genshin Impact est enfin disponible dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Sous la lumière de la jadéite propose deux nouveaux personnages jouables (Eula et Yanfei), un nouveau système de jeu, Seneritea Pot, qui permet de créer des royaumes et des demeures, de nouvelles quêtes (No Mere Stone, The Spindrift Shall Never Return to the Sea), de nouveaux évènements (Energy Amplifier Initiation, » « Windtrace, » « Battlefront: Misty Dungeon, » « Mimi Tomo »), une nouvelle arme (Song of Broken Pines, tout un poème…), et de nouveaux lieux à explorer ( Ridge Watch, Beneath the Dragon-Queller).

Le trailer ci-dessus résume l’essentiel du contenu de cette mise à jour de contenu majeure. Bref, il y a vraiment de quoi faire, et l’on ne peut que louer le suivi régulier du studio miHoyo. Les fans du jeu ne sont pas prêts d’être lassés…