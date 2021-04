Apple muscle son offre de podcasts exclusifs. Comme son nom l’indique, le podcast Siegfried & Roy portera sur le parcours hors norme des magiciens et dompteurs, devenus célèbres pour se produire sur scène à Las Vegas aux côtés de superbes Tigres et Lions « albinos ». Le podcast tentera de redorer le blason terni des deux dompteurs, « souvent mal compris » et très critiqués effectivement pour la possession d’animaux sauvages. Roy Horn est décédé en 2020 des suites du COVID à l’âge de 75 ans, 17 ans après avoir survécu à l’attaque de son Tigre blanc Montecore.

Siegfried & Roy, les magiciens kitsch de Las Vegas, seront de nouveau les vedettes… d’un prochain podcast exclusif d’Apple

Siegfried & Roy sera produit par le réalisateur Steven Leckhart et le producteur Will Malnati (déjà à la manœuvre sur la série For All Mankind). Le podcast sur les deux célébrités sera diffusé dans le courant de l’année.