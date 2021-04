La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) veut que les utilisateurs sur iOS et Android aient plus de contrôle en ce qui concerne les applications préinstallées. Cela fait suite à une enquête en cours sur Apple et Google.

Davantage de contrôle sur les applications préinstallées sur iOS et Android

Pour l’ACCC, Apple et Google doivent donner davantage de libertés aux utilisateurs. « Il est nécessaire que les consommateurs aient plus de choix en ayant la possibilité de changer toute application préinstallée par défaut sur leur appareil qui n’est pas une fonction essentielle du téléphone », a indiqué le régulateur australien. « Cela permettrait aux consommateurs de mieux choisir l’application qui répond le mieux à leurs besoins et favoriserait une concurrence plus vigoureuse sur les marchés des applications », a-t-il ajouté.

Une solution proposée est d’avoir un écran spécial à la première configuration d’un iPhone ou smartphone Android. Les utilisateurs se verraient proposer plusieurs applications pour différents types. Par exemple, l’iPhone pourrait proposer Safari, Chrome, Firefox et d’autres navigateurs, au lieu de seulement avoir Safari. L’utilisateur pourrait choisir le navigateur qu’il préfère, sans forcément utiliser celui d’Apple.

Parmi les autres propositions figurent la possibilité pour les développeurs d’informer les utilisateurs des autres options de paiement et un moyen d’empêcher Apple et Google d’utiliser les informations recueillies sur les applications tierces pour avantager leurs propres applications concurrentes. Le régulateur australien a averti les groupes technologiques qu’une réglementation pourrait être nécessaire si les préoccupations ne sont pas prises en compte.

L’ACCC en profite pour indiquer qu’iOS et Android représentent 100% du marché du mobile à l’échelle mondiale (en dehors de la Chine). C’est plus 50/50 dans le cas de l’Australie.