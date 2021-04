Unbuild (Lien App Store – 1,09 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’adresse qui s’inspire à la fois du Jenga et d‘Angry Birds (ainsi que le précise avec justesse notre confrère de TouchArcade). L’objectif du jeu consiste ici à démonter des constructions de briques, pièces par pièces, dans un ordre donné, et en fonction d’une forme et d’une couleur de brique. Si la bâtisse s’effondre avant la dernière brique, c’est perdu ! Les premières constructions sont assez faciles à démonter, mais tout se corse très vite et l’on se retrouve alors avec de véritables forteresses à déconstruire !

Malin et bénéficiant d’un très bon moteur physique, ce Unbuid est le genre de jeu que l’on essaye « jute pour une minute » et qui engouffre plusieurs heures de votre temps. Il est ainsi particulièrement tentant de relancer une partie juste pour déconstruire « une brique plus loin ». Une très bonne pioche.