Le leaker John Prosser croit savoir quand seront livrés les prochains iPad Pro M1 et Apple TV 4K (avec processeur A12). Apple démarrerait donc les livraisons le 21 mai prochain, ce qui colle prudemment à la fourchette indiquée par Apple. Précédemment, le leaker avait aussi indiqué la date du 22 mai, mais il s’agirait uniquement de la date de livraison d’un modèle 5G (iPad Pro ?) lié à un opérateur en particulier. Prosser ne précise pas la date de livraison des iMac M1, mais l’on peut supposer que cela tombera le même jour. Rappelons que toutes ces nouveautés pourront être précommandées dès demain 30 avril.

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021