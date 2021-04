Feral annonce en un court trailer que le jeu de stratégie culte Total War Rome est disponible dans sa version Remaster sur Linux, Windows et… macOS ! Total War Rome Remastered bénéficie de meilleurs graphismes en 4K (ne vous attendez pas à du rendu next gen cependant), et d’améliorations diverses (gameplay, didacticiel, 16 factions inédites, nouvelle carte tactique, etc.). Feral, Sega Europe et Creative Assembly ont rassemblé leurs forces pour produire cette version ultime d’un titre qui mérite vraiment d’être joué par une nouvelle génération de gamers. L’objectif du jeu n’a quant à lui pas bougé d’un iota : il s’agit toujours de participer à des batailles historiques de l’antiquité impliquant parfois plusieurs centaines d’unités affichées en même temps à l’écran.



Total War Rome, plus culte que jamais dans sa version Remastered

Total War Rome Remastered est disponible sur Steam ou sur le site de Feral Interactive au prix de 29,99 euros.