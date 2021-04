Apple propose aujourd’hui la deuxième bêta (build 18F5055b) d’iOS 14.6 sur iPhone et d’iPadOS 14.6 sur iPad. Elle arrive une semaine après la première version. Les développeurs y ont accès pour l’instant, avec les testeurs publics qui suivront normalement dans la soirée.

Deuxième bêta pour iOS 14.6

Cette disponibilité de la deuxième bêta d’iOS 14.6 aujourd’hui est surprenante. En effet, nous sommes vendredi et c’est bien connu : sortir une nouveauté logicielle en fin de semaine n’est pas la meilleure idée. Pourquoi ? Parce qu’en cas de problème, il va falloir bosser dessus durant le week-end. Et comme on le sait, tout le monde ne travaille pas le vendredi.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les nouveautés par rapport à la première bêta. Mais il faut dire que la première ne comprenait rien de particulier. A voir si celle du jour comprend des surprises. En tout cas, le fait que les deux versions soient sortie à une semaine d’intervalle suggère que la période de test ne devrait pas être longue et que la version finale devrait arriver dans quelques semaines.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez récupéré la deuxième bêta d’iOS 14.6

Du côté de l’Apple Watch, Apple propose la deuxième bêta (build 18T5555c) de watchOS 7.5. Il y a également la deuxième bêta (build 18L5555c) de tvOS 14.6 pour l’Apple TV. Il n’y a pas d’information sur les changements pour l’instant.