Après 14 ans chez Google, Samy Bengio rejoint Apple. Le chercheur scientifique était aux commandes du groupe d’éthique de l’intelligence artificielle chez Google jusqu’en avril, moment où il a quitté l’entreprise dans le cadre d’un vaste remaniement de l’équipe.

Samy Bengio débarque chez Apple

Au sein de la société de Tim Cook, Samy Bengio se rapportera à John Giannandrea. C’est le vice-président du machine learning et de la stratégie de l’intelligence artificielle. Il se trouve que lui aussi travaillait auparavant chez Google. Le cadre a rejoint le fabricant d’iPhone en avril 2018.

Samy Bengio devrait diriger une nouvelle unité de recherche sur l’intelligence artificielle chez Apple selon Reuters. Il n’y a pas plus d’information sur le sujet dans l’immédiat. Et Apple a refusé de faire un commentaire public sur sa nouvelle embauche.

Le choix de Samy Bengio de quitter Google fait suite aux licenciements par le groupe de deux collègues scientifiques, Margaret Mitchell, pour avoir pris des données de l’entreprise, et Timnit Gebru, qui avait proposé de démissionner. Margaret Mitchell et Timnit Gebru avaient codirigé une équipe chargée d’étudier les questions d’éthique dans le domaine de l’intelligence artificielle et avaient fait part de leurs préoccupations concernant la diversité sur le lieu de travail et l’approche de Google en matière d’évaluation des recherches. Samy Bengio avait exprimé son soutien au duo.