DigiTimes en est persuadé : les livraisons des nouveaux modèles d’iPad Pro ne seront pas perturbées par la grave pénurie de composants qui touche le secteur de la high-tech ainsi que celui de l’automobile ou de l’électro ménager. Apple devrait même raffermir sa position de leader sur un secteur de la tablette en plein boum. Près de 36 millions de tablettes se seraient vendues dans le monde lors du premier trimestre 2021, soit un bond de 45,5% des ventes sur un an (mais une baisse séquentielle de 22,7%). Les ventes d’iPad resteraient stables entre le Q1 et le Q2, grâce principalement aux nouveaux iPad. Les 4 premiers fabricants de tablettes sont (dans l’ordre) Apple, Samsung Electronics, Amazon and Lenovo. A noter que Huawei ne devrait plus vendre de tablettes à l’international sur le trimestre en cours.

Le Q2 verrait aussi Lenovo récupérer la troisième place du classement, au détriment d’Amazon. Les tablettes Surface de Microsoft se classeraient 5ème. Les ventes d’iPad ont donc considérablement progressé lors du Q4 2020 et du Q1 2020 (comme tous les produits Apple du reste), et le lancement des nouveaux iPad Pro (dont le modèle 12,9 pouces à écran Mini-LED) devrait encore renforcer le leadership d’Apple.

Rappelons que les principales nouveautés de l’iPad Pro sont la puce Apple Silicon M1 (la même que celle qui équipe les derniers Mac), l’USB 4 + Thunderbolt, la 5G et bien sûr l’écran Mini-LED (sur le modèle 12,9 pouces).

Voici les différents tarifs de la tablette en 11 pouces :

128 Go : 899€ (Wi-Fi) / 1 069€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 009€ (Wi-Fi) / 1 179€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 229€ (Wi-Fi) / 1 399€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 669€ (Wi-Fi) / 1 839€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 109€ (Wi-Fi) / 2 279€ (Wi-Fi + 5G)

Et les prix pour le modèle 12,9 pouces :

128 Go : 1 219€ (Wi-Fi) / 1 389€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 329€ (Wi-Fi) / 1 499€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 549€ (Wi-Fi) / 1 719€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 989€ (Wi-Fi) / 2 159€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 429€ (Wi-Fi) / 2 599€ (Wi-Fi + 5G)

Où acheter l’iPad Pro M1 ?

