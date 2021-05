Crash Bandicoot: On the Run! (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un runner de type Temple Run somme toute classique, mais qui permet bien sûr de retrouver le marsupial le plus célèbre du jeu vidéo. Si le jeu ne nous a pas totalement convaincu (il ne fallait pas s’attendre à des miracles avec le studio King aux manettes), le suivi du titre s’annonce plutôt intense.

La saison 2 est en effet déjà de sortie, avec un gros paquet de nouveautés à la clef, soit de nouveaux boss, 19 skins sur le thème du temps à récupérer, de nouvelles récompenses, N. Tropy, Fausse Coco, Tiny Tiger et Noid en personnages déblocables, une nouvelle course de survie baptisée Dino-mythe, les niveaux Jungle et plage déblocables, et bien sûr les sempiternelles corrections de bugs en tous genres.

En bref, il y a largement de quoi faire en attendant la saison 3.