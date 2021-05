Les Peabody Awards récompensent les films et séries « feel Good », soit avec des scénarios plein de bons sentiments, d’empathie et de « compréhension du monde ». On ne s’étonnera donc pas de voir Ted Lasso nommé à cette nouvelle cérémonie de récompenses. La série comique d’Apple TV+ parvient à rester dans les clous du politiquement correct sans (presque) jamais tomber dans le niais pur sucre, sans doute grâce au talent d’équilibriste de l’acteur Jason Sudeikis. Ce dernier est absolument formidable dans le rôle de l’entraineur qui gagne le respect de ses joueurs principalement grâce à sa gentillesse.

Ted Lasso, l’entraineur gentil et plein d’humour, permet à Apple TV+ de remporter quelques trophées

Eau-Paisible

A noter que Ted Lasso a déjà récolté un joli paquet de trophées, notamment aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden Globes. La série animée Stillwater (Eau-Paisible en VF) récolte elle aussi une nomination aux Peabody Awards.