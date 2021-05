Firecore propose aujourd’hui la version stable d’Infuse 7 et la grande nouveauté est le support des Mac. L’application arrive sur macOS et rejoint ainsi la version sur iOS/iPadOS et tvOS.

Et voici Infuse 7, qui débute sur Mac

Infuse 7 sur Mac embarque les mêmes fonctionnalités que sur iPhone, iPad ou Apple TV. Firecore indique toutefois qu’il a fait le nécessaire pour s’adapter à macOS, notamment au niveau des performances. D’ailleurs, l’application est compatible aussi bien avec les Mac Intel que les Mac M1 (Apple Silicon).

Il y a également du changement du côté d’iOS et de tvOS avec une nouvelle interface. Elle se veut plus moderne que la précédente pour faciliter la navigation dans le catalogue des vidéos. Aussi, un nouvel écran d’accueil permet au contenu principal de rester au premier plan. Les catégories de films, séries et d’autres contenus peuvent être épinglées et organisées sur le nouvel écran d’accueil, qui se synchronise automatiquement avec les autres appareils.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application est un lecteur multimédia qui supporte beaucoup de formats et codecs. Ce point et l’organisation des contenus sont un gros plus par rapport à d’autres applications du même genre.

Infuse 7 est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Un abonnement Pro existe pour davantage de services, dont la lecture en 4K HDR, le support d’AirPlay ou encore le support du Dolby Digital Plus (E-AC3) et DTS-HD. L’abonnement coûte 0,99€/mois ou 9,99€/an. Il y a également une licence à vie pour 79,99€.