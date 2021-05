Apple TV+ commande la série Hello Tomorrow! avec Billy Crudup

Encore l’annonce d’une nouvelle série pour Apple TV+, avec cette fois Hello Tomorrow!. Le service de streaming a commandé 10 épisodes et Billy Crudup aura le rôle principal. Il a déjà participé à la série The Morning Show sur Apple TV+ avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Hello Tomorrow!, une nouvelle série sur Apple TV+

Hello Tomorrow! sur Apple TV+ sera une comédie dramatique qui se déroule dans un monde rétrofuturiste. Elle est centrée sur un groupe de vendeurs itinérants qui vendent des locations en temps partagé lunaires. Billy Crudup incarne Jack, un vendeur très talentueux et ambitieux, dont la foi inébranlable dans un avenir meilleur inspire ses collègues, revitalise ses clients désespérés, mais menace de le laisser dangereusement perdu dans le rêve qui le fait vivre.

La série aura 10 épisodes d’environ 30 minutes chacun. La série est créée et écrite par Amit Bhalla et Lucas Jansen. Jonathan Entwistle assure la réalisation et Billy Crudup se veut l’un des producteurs, en plus d’être l’acteur principal. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le reste du casting et la date de sortie sur Apple TV+.

Naturellement, certains peuvent se demander que va-t-il se passer pour Billy Crudup, sachant qu’il sera dans Hello Tomorrow! et la saison 2 de The Morning Show. Apple TV+ n’a pas voulu faire de commentaire sur le sujet, rapporte Deadline.