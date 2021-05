Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube qui fait partie de sa campagne Shot on iPhone 12. Comme le nom l’indique, la vidéo a été tournée avec le dernier smartphone en date d’Apple.

Publicité « Full Bloom » pour Shot on iPhone 12

La vidéo montre des « expériences du quotidien » comme l’écrit Apple. Il y a un accent tout particulier sur le printemps. « Célébrez les couleurs, la vie et la croissance du printemps avec l’iPhone 12 », indique Apple dans la description.

La vidéo est chapitrée en quatre parties. La première est tout simplement l’introduction. La deuxième se concentre sur le stop motion. Il y a ensuite la troisième partie avec la fonction de ralenti. Enfin, la quatrième partie se consacre au time-lapse. Et si vous voulez connaître le nom de la musique en fond, il s’agit de two queens in a king sized bed par girl in red, disponible sur Apple Music (et ailleurs).

À l’instar des autres vidéos du même genre, Apple veut ici montrer les capacités des capteurs photo/vidéo de son iPhone 12. Pour rappel, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini ont deux capteurs. Il s’agit d’un grand‑angle et d’un ultra grand‑angle. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ont trois capteurs, avec le troisième qui est un téléobjectif. On peut aussi évoquer la présence d’un scanner LiDAR pour ces deux modèles.