Vous n’avez pas (encore) entendu parler de Yubo ? Sans doute avez-vous 30 ans ou plus, car Yubo (Lien App Store – gratuit) est devenu en quelques années LA plateforme sociale et de livestream de la Gen Z, un engouement qui a pris des allures de plébiscite lors des grands confinements de l’an dernier. L’application 100% française – mais disponible partout dans le monde – avait terminé 2020 en boulet de canon, avec une croissance de 300% du temps passé en livestream, jusqu’à +400% aux États-Unis. En un peu plus de 5 ans, Yubo est parvenue à réunir 45 millions d’utilisateurs inscrits à travers le monde, dont 2 millions en France. Depuis le début de l’année, le nombre d’utilisateurs actifs a même augmenté de 75% !

Une prouesse sur un marché du réseau social particulièrement bouché avec des géants qui ne laissent que très peu de place aux nouveaux arrivants.



Ce décollage doit beaucoup au confinement… et aux usages mobiles de la Gen Z : les utilisateurs de 15 à 25 ans utilisent leurs smartphones un peu plus de 3 heures par jour en moyenne, et 70 % d’entre eux préfèrent utiliser des services de streaming et regarder des lives. Mais Yubo a aussi des atouts que d’autres n’ont pas. La plateforme a su séduire ses jeunes utilisateurs en prenant à rebours les modèles et les codes des réseaux sociaux « traditionnels » : impossible de suivre d’autres utilisateurs, impossible aussi de « liker » du contenu, histoire d’éviter les effets de « bulle » qui enferment l’individu dans un environnement virtuel inamovible et sans nouveautés réelles. Dans Yubo, la publicité n’est pas la bienvenue, et les influenceurs ne sont pas en haut de la pile (ainsi que le note cet article de SiecleDigital). Tout ce qui compte ici, c’est (essentiellement) la diffusion et le partage de Livestreams, la recherche de contenus personnalisés et sans publicité, soit une forme de communication directe et sans fards, à l’image des jeunes qui peuplent la plateforme.



Cet espace social est aussi totalement « safe » : les livestreams sont analysés toutes les 2 secondes afin d’éviter les contenus problématiques (ou pires), sans compter qu’en France, Yubo est partenaire de l’Association E-enfance. Cela signifie que toute personne signalant du harcèlement (de toute forme) se verra proposer une mise en relation directement sur Yubo avec un membre du service Net Ecoute (l’appel est gratuit). Tout simplement du jamais vu.

Ce fonctionnement atypique ainsi que ces garde fous composent un cocktail détonnant qui a rapidement séduit une Gen Z demandeuse de « contacts » virtuels… et de livestreams. Ce succès séduit à son tour les investisseurs : après une première levée de fond de 11 millions d’euros fin 2020, Yubo a récemment bénéficié d’une nouvelle manne de 40 millions d’euros qui va lui permettre de mieux s’implanter en Asie. L’expérience de Jerry Murdock, un investisseur commun à Twitter et Snapchat, devrai permettre à Yubo de continuer de progresser. L’internationalisation de la plateforme connait d’ailleurs des pics de progressions fulgurants, avec par exemple +1200% de croissance en Amérique Latine… en 3 mois seulement ! A ce rythme, Yubo est en train de devenir la plateforme sociale incontournable et cool des jeunes adultes connectés. Et ce n’est sans doute qu’un début…

[Sponso]