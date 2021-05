Mythic Quest: Le Festin du Corbeau est certainement la série la plus drôle de tout le catalogue Apple TV+. Les coulisses de ce studio de JV dirigé par un Directeur Créatif aussi mégalo qu’inventif (Ian Grimm, interprété par le génial Rob McElhenney) sont un prétexte pour accumuler les scènes drolatiques. On est loin de la lourdeur de l’actu réelle du secteur (crush, jeux buggués au lancement, accusations de harcèlements en tous genres), et ce n’est sans doute pas plus mal étant donné ce contexte « doloriste ».



L’autre grande force de la série, c’est son casting absolument sans failles. Outre Rob McElhenney (qui réalise aussi la série), on peut noter les interprétations absolument parfaites de la pétillante Charlotte Nicdao (Poppy Li) d’Imani Hakim (la testeuse déjantée Dana) ou bien encore de F. Murray Abraham, franchement hilarant dans le rôle de C.W. Longbottom, le professeur totalement dépassé par la technologie. Bonne nouvelle pour tous les fans de la série : la saison 2 vient de débarquer sur Apple TV+ ! Seuls les deux premiers épisodes sont immédiatement disponibles (La faille des titans et Le cabri zarbi), mais on s’en contentera largement.