Foxconn va s’occuper de la production de l’iPhone 13. Le groupe a besoin de beaucoup de monde pour être en mesure de produire de nombreux modèles et ainsi permettre à Apple d’avoir du stock. C’est pour cette raison que Foxconn augmente le bonus pour attirer du personnel.

Foxconn a déclaré que les nouveaux employés vont recevoir une prime de 7 500 yuans (964 euros) s’ils travaillent pendant 90 jours et sont en service pendant au moins 55 jours. Ce montant est supérieur aux 6 500 yuans (835 euros) offerts le 26 avril et aux 6 000 yuans (771 euros) proposés le 15 avril. La somme représente également plus du double de la prime de 3 500 yuans (450 euros) offerte à la fin du mois de mars, indique South China Morning Post.

L’année dernière, Foxconn et les autres fournisseurs d’Apple ont été touchés par le Covid-19 avec tout ce que cela a entraîné. Apple a également été secoué, notamment à cause du nombre de vols limités entre les États-Unis et la Chine. Cela a obligé le groupe à prendre plus de temps pour le développement des iPhone 12. Mais la situation devrait retourner à la normale cette année.

En effet, Apple devrait annoncer et commercialiser ses iPhone 13 au mois de septembre, comme c’était le cas les années précédentes pour les anciens modèles. En comparaison, Apple a commercialisé les iPhone 12 et iPhone 12 Pro en novembre l’année dernière. Il avait fallu attendre novembre pour les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max.