Hybride de Farmville et de Stardew Valley, My Time at Portia passe des consoles et PCs aux mobiles. Le jeu des studios Pathea Games et Pixmain propose essentiellement du craft et de la micro gestion, le tout teinté d’une partie sociale, avec rencontre d’amis et même un peu de romance ! Les graphismes « mignons », la grande variété de gameplay et l’ambiance plutôt calme du titre sont autant d’ingrédients qui devraient plaire aux joueurs tranquilles ou un peu plus « casus » que la moyenne (ceci n’est pas une critique).

A noter que le jeu a raflé plusieurs récompenses dans des conf indés, et qu’il est considéré par la critique (et les joueurs visiblement) comme un bon représentant du genre. La version mobile devrait faciliter la phase de construction et disposera d’un mode auto-save. My Time at Portia sera disponible dans l’App Store durant l’été.